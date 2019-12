Ratinho se emociona durante homenagem a Gugu Liberato

Na última segunda-feira (25), o apresentador Ratinho homenageou Gugu Liberato em seu programa. O apresentador falou bastante emocionado sobre o impacto da notícia da morte do ex-colega de SBT.

“É um assunto muito triste. Eu estou sofrendo desde quinta-feira. Por mais que a gente tente segurar, a gente não consegue segurar, porque ele era um bom amigo, um bom colega, durante anos de convivência aqui e depois na Record, a gente sempre se encontrando no Jassa. É uma tristeza muito grande, uma tristeza para o Brasil”, afirmou.

O apresentador encerrou dizendo que acredita que Gugu esteja em lugar melhor. “Mas a vida continua e a gente sabe que ele está num bom lugar, porque a gente acredita em Deus, a gente acredita numa força maior, que tem outro lugar e, tenho certeza que pela bondade do Gugu, ele está nesse lugar. Boa noite, Gugu. Até breve!”, disse.

Ratinho dividiu os corredores do SBT com Gugu durante 11 anos.Os dois compartilharam palco diversas vezes, tanto no Domingo Legal, Programa do Ratinho e Teleton.