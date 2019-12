Petrobras anuncia novo aumento da gasolina

A Petrobras reajustou nesta quarta-feira (27) o preço da gasolina em 4% em suas refinarias. Esse é o segundo aumento semanal consecutivo. Na semana passada, a estatal já havia anunciado reajuste em 2,8%. Não houve reajuste no preço do óleo diesel. O aumento vale para o combustível vendido nas refinarias para os distribuidores.

O salto no preço acompanha as altas do dólar em relação ao real dos últimos dias. A valorização da gasolina no mercado internacional também influenciou diretamente no reajuste anunciado.

Com mais esse aumento, o preço da gasolina nas refinarias gira em torno de R$ 1,92 por litro, valor mais alto desde os R$ 1,95 por litro registrados no fim de maio.

O repasse dessas alterações para os consumidores finais ainda depende de questões como margens de revendedoras e distribuidoras, impostos e misturas de biocombustíveis.