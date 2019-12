Justiça Eleitoral do Paraná lança Parlamento Universitário

Nesta última terça-feira (19/11), aconteceu na Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) a cerimônia de diplomação dos estudantes eleitos pelo Parlamento Universitário.

O projeto piloto promoveu, para os alunos do 6° período da disciplina de Direito Eleitoral da FAE Centro Universitário, aspectos, vivências e experiências práticas do processo eleitoral envolvendo partidos políticos, registros de candidaturas, propagandas eleitorais e debates eleitorais, entre outros temas.

Participaram como eleitores da votação 88 alunos do Law Experience e Administração Integral da FAE. Para o cargo de prefeito, Rafael Henrique Reske ganhou a eleição com 53 votos e, para o cargo de vereador, Bernardo Antonio Canali venceu com 46 votos.

Diferentemente do Parlamento Jovem, que atinge os estudantes das redes públicas, municipais e estaduais, e particulares até o 9° ano e inclui um mandato fictício em parceria com os legislativos municipais, o Parlamento Universitário, voltado para os alunos de ensino superior, encerra-se com a diplomação.

Estiveram presentes na cerimônia de diplomação o presidente do TRE-PR, desembargador Gilberto Ferreira; os juízes membros da Corte Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, diretor-executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR); Dr. Rogério de Assis; Dr. Roberto Ribas Tavarnaro; e a procuradora regional eleitoral Dra. Eloisa Helena Machado; além do diretor-geral, Dr. Valcir Mombach; da professora Ana Cláudia Santano e dos estudantes eleitos Rafael Henrique Reske e Bernardo Antonio Canali.