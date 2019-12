Assembleia recebe o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, General Joaquim Silva e Luna

Os projetos de infraestrutura em todo o estado e as ações da Itaipu Binacional em prol dos municípios paranaenses estiveram na pauta do encontro ocorrido na manhã desta quarta-feira (27), no gabinete da Presidência, entre o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), e o diretor-geral brasileiro da estatal energética, General Joaquim Silva e Luna. Também participaram da visita os deputados Hussein Bakri (PSD) e Subtenente Everton (PSL), e o comandante da 5ª Divisão de Exército Brasileiro, general Carlos José Russo Assumpção Penteado.

Durante o encontro, os participantes falaram sobre as ações de transparências praticadas tanto pela Assembleia, quanto pela Itaipu Binacional, e também sobre a questão dos royalties pagos pela estatal os munícipios atingidos pela construção do lago que abastece a usina hidrelétrica. As obras de infraestrutura executadas pela estatal na fronteira oeste do estado, como a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu e a expansão do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), também localizado em Foz do Iguaçu.

“Estamos investindo em obras estruturantes para o estado do Paraná para deixar um ganho permanente para toda a sociedade paranaense. A nova ponte era demanda antiga da região, por exemplo, e nós abraçamos essa causa. No aeroporto estamos ampliando sua capacidade para o estado receber cada vez mais turistas de todo o mundo. Além de estradas de acesso e obras dentro da usina para atender melhor os turistas. Afinal, a maior vocação da região de Foz do Iguaçu é o turismo e a Itaipu Binacional quer permitir que este setor cresça ainda mais”, explicou o general Silva e Luna.

O presidente Traiano ressaltou as ações praticadas pela Itaipu Binacional em prol do meio-ambiente em toda região oeste e sudoeste do estado. “Hoje a Itaipu é um símbolo mundial em relação às boas práticas de preservação ambiental. Principalmente nas questões de cuidados com a água, que é uma demanda da sociedade na qual a empresa realiza um trabalho admirável. Existem técnicos da Itaipu que permanentemente estão realizando estudos para fazer com que essa preocupação em relação às nossas matrizes fluviais, que são de extrema importância para o estado”, ressaltou o chefe do Legislativo. Após o encontro, todos os participantes se dirigiram ao Plenarinho da Casa para participar do Seminário "Água Defesa do Brasil e do Paraná", proposto pelo deputado Subtenente Everton.

À tarde, o diretor-geral da Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, participa da sessão plenária, quando fará o uso palavra durante o horário do Grande Expediente e apresentará a todos os deputados as ações realizadas pela empresa.