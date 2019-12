Português de 'A Dona do Pedaço' é casado com advogado brasileiro; veja

Discreto quando o assunto é sua vida pessoal, o ator português Pedro Carvalho é muito bem casado. Aos 34 anos, ele está há dois com o advogado João Henrique Simonetti, um ano mais velho. As informações são do jornal Extra, do Rio.

Os dois raramente são fotografados juntos, mas aparecerem em alguns poucos cliques nas redes sociais. O português já inclusive fixou residência no Brasil para ficar mais perto do bonitão - antes, ele morava na terrinha onde atuou em várias novelas.

Assim que A Dona do Pedaço terminou, a atriz Glamour Garcia usou as redes sociais para se pronunciar após um dos momentos mais esperados da novela das 9. É que Britney e Abel tiveram um final feliz e se casaram - com direito a beijão.

Além de comemorar o momento, ela mandou um recado para o ator Pedro Carvalho. "Um sonho que jamais vai terminar. Britney, que você seja feliz para sempre. Pedro Carvalho, sentirei muita falta desse momento tão especial nas nossas vidas. Parabéns irmão, amor eterno por você", disse ela.

