Polícia Federal apreende materiais arqueológicos comercializados ilegalmente

A Polícia Federal cumpriu NA terça-feira (26/11) um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal de Rondônia, na cidade de Machadinho do Oeste/RO, onde foram apreendidos diversos materiais arqueológicos que estavam sendo comercializados ilegalmente.

Os artefatos foram produzidos e eram utilizados há centenas de anos e estavam sendo comercializados via internet, alcançando um valor de cerca de R$ 4 mil a peça.

Trata-se de material protegido pela União em virtude do seu valor histórico, sendo sua comercialização crime previsto no artigo 2º, § 1º, da lei 8176/91, artigo 1º da lei 3924/61 e artigo 180 do Código Penal.

O material será periciado e encaminhado ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para ser analisado e catalogado.