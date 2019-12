Segunda fase do Vestibular da UEL começa no domingo

Os 8.419 candidatos aprovados na 1ª fase do Vestibular 2020 da UEL farão a 2ª etapa do concurso a partir deste domingo (1º de dezembro) nas cidades de Londrina, Curitiba e Cascavel. No domingo serão as provas de Línguas, Literatura e Redação. Na segunda-feira (2) os vestibulandos farão as provas de Conhecimentos Específicos.



Na terça será a prova de Habilidade Específica para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. Os estudantes deverão comparecer portando o Cartão de Inscrição (com foto 3X4 e cópia da carteira de identidade afixada) e documento original (com foto). Nos dias 1 e 2 as provas começam a partir das 14 horas. No dia 3, as provas serão realizadas das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. O Cartão Informativo pode ser impresso no endereço da www.cops.uel.br.

Segundo a professora Sandra Garcia, a 2ª fase cobra um conteúdo que exige leitura e interpretação, ou seja, exige que o vestibulando demonstre capacidade argumentativa, posicionando-se como um sujeito social.

No dia 1º de dezembro, os candidatos serão desafiados com 20 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa; 10 questões objetivas de Língua Estrangeira, além da redação que pode conter até quatro textos de estilos diferentes. O objetivo é avaliar a capacidade de produção de conteúdo em vários formatos.

No dia 2 de dezembro, serão 12 questões discursivas distribuídas entre três das disciplinas que constam do Ensino Médio - Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Nesse caso o candidato precisa estar atento às disciplinas selecionadas pelo curso escolhido. A relação está disponível no endereço www.cops.uel.br.

Já no último dia, 3 de dezembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas, a Cops aplica as Provas de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. Ainda segundo a professora Sandra, embora o Vestibular seja descentralizado, estes candidatos deverão fazer as provas obrigatoriamente em Londrina, no Centro de Estudos Sociais Aplicados e no Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU), no Câmpus da UEL.

INFRAESTRUTURA - Cerca de 900 pessoas entre fiscais, coordenadores, agentes de segurança, médicos, monitores e supervisores vão trabalhar na aplicação das provas desta 2ª fase. Em Londrina, 6.890 estudantes farão as provas no Câmpus da UEL e outros 1.050, no Colégio Vicente Rijo.

Em Curitiba serão 380 vestibulandos que farão as provas na Faculdade Pe. João Bagozzi (Rua Caetano Marchesini, nº 952). Os 99 candidatos de Cascavel farão as provas na Fundação Assis Gurgacz - Bloco 4 (Avenida das Torres, nº 500).

Este ano a UEL oferece um total de 2.559 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, e outras 586 por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.145 vagas. Pela primeira vez, a UEL ofertará os novos cursos de Biotecnologia e Nutrição. O resultado final será divulgado no dia 13 de janeiro, a partir das 12 horas.

PLANTÃO - Candidatos que estiverem sem o documento pessoal deverão providenciar uma identificação provisória gratuitamente junto à Cops. Nesse caso o Vestibulando deverá apresentar um boletim de ocorrência relatando perda, roubo ou extravio do documento. Em Londrina o plantão será no domingo, das 8h30 às 11h30, na sede da Cops, no Câmpus Universitário. Em Cascavel e Curitiba os candidatos deverão procurar a sala central da coordenação do Vestibular logo na abertura dos portões.