Paraná quer fortalecer relações comerciais com o Reino Unido

Paraná e Reino Unido têm interesse em fortalecer o intercâmbio econômico e as relações comerciais. Possíveis parcerias nas áreas de infraestrutura, agricultura, biocombustíveis, saúde e educação foram discutidas nesta terça-feira (26) pelo vice-governador Darci Piana e o embaixador britânico no Brasil, Vijay Rangarajan, em reunião no Palácio Iguaçu.

Piana destacou que o Paraná passa por um bom momento, com grande crescimento industrial, atração de investimentos e projetos futuros na área de infraestrutura. “O Estado já recebeu investimentos de indústrias inglesas no passado, e agora precisamos ampliar esse relacionamento”, afirmou.

O fim da vacinação contra a febre aftosa também abre novos mercados estrangeiros para a produção agropecuária paranaense, ressaltou o vice-governador. “Podemos ter um mercado extraordinário para a venda de carnes para a Inglaterra, Irlanda, Escócia e outros países do Reino Unido”, destacou. “Há também todo um mercado em expansão com o acordo do Mercosul e a União Europeia, que beneficia tantos os países sul-americanos como os europeus”, salientou.

OTIMISMO – O embaixador afirmou que há uma boa expectativa com o mercado brasileiro, principalmente com a reforma da previdência e outras reformas econômicas. “Este momento de otimismo econômico brasileiro abre muitas possibilidades de investimentos no Paraná, desde a infraestrutura, agricultura até o comércio”, disse o diplomata.

“Nosso foco com o Estado é o comércio, projetos para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e como fazer a transição energética para fontes renováveis. O Paraná tem um papel fundamental nessas áreas”, salientou Rangarajan. “Temos desafios parecidos na área da saúde, que envolve o sistema público e o envelhecimento da população. Também discutimos possibilidades de parceria na área de educação, para o ensino de idiomas. São várias possibilidades conjuntas”, acrescentou.

PRESENÇAS – Também acompanharam a reunião o cônsul honorário do Reino Unido em Curitiba, Adam Petterson; o gerente de Comunicações e Diplomacia Pública da embaixada, Pedro Henrique Nogueira; o secretário estadual da Saúde, Beto Preto; e a vice-presidente do Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes), Kelly Guimarães.