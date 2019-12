Cultura divulga habilitados do programa de incentivo cultural

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura torna pública a lista com os projetos habilitados na fase de Análise Prévia Documental do Programa de Incentivo Paraná Cultural, que vai destinar recursos via incentivo fiscal de empresas públicas e de economia mista estaduais a projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Confira em www.cultura.pr.gov.br.

Os documentos foram analisados por uma comissão composta por membros da Coordenação de Ação Cultura e Economia Criativa com base no Art. 7º da Resolução 028/2019 da Secretaria. Essa fase não prevê recursos. A próxima fase é de Análise Técnica e de Mérito.

Para conferir o parecer técnico, o candidato deverá acessar seu projeto no SIC Cultura pelo endereço www.sic.cultura.pr.gov.br.

Mais informações com a Coordenação de Ação Cultural e Economia Criativa, responsável pelo programa, no e-mail cac@seec.pr.gov.br.

SERVIÇO: Habilitados na fase documental - Programa Paraná Cultural.

Projetos habilitados e não habilitados: www.cultura.pr.gov.brParecer técnico: www.sic.cultura.pr.gov.brInformações: cac@seec.pr.gov.br