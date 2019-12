Bebê morre ao cair do colo da mãe que ficou com pé preso ao descer de ônibus

Uma tragédia foi registrada na noite de domingo em Belo Horizonte. Uma jovem, de 20 anos, ficou com o pé preso ao descer de um ônibus. O motorista não percebeu e andou com o veículo. Neste momento, a criança que estava no colo da mãe caiu e acabou atropelado. O bebê morreu na hora.

O acidente aconteceu na Rua Padre Paulo Rególio, no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista, de 29 anos, que conduzia o ônibus da linha 608 (Estação Venda Nova / Nova Pampulha), contou que tinham 25 passageiros dentro do veículo quando o caso ocorreu.

O homem contou que parou na via para realizar o embarque e desembarque dos passageiros. Disse que observou os três espelhos retrovisores do veículo. Ao perceber que não tinha mais passageiros para descer, fechou as três portas e começou o trajeto. Neste momento, escutou os gritos de passageiros mandando parar. Ele percorreu aproximadamente 40 metros.

Ao descer do ônibus, o homem contou que se deparou com a jovem, de 20 anos, caído no chão. A garota gritava que o filho ficou para trás. A criança, que estava no colo dela no momento do desembarque, caiu e acabou atropelada.

No boletim de ocorrência da PM, tem a versão da jovem. Ela contou que esperou o veículo parar para desembarcar. No momento em que descia da porta central e estava no último degrau, contou que a porta fechou repentinamente e travou o pé esquerdo dela. Segundo a mulher, o veículo começou a deslocar e ela acabou arrastada pela via. Neste movimento, o filho dela caiu.

A criança teve fraturas múltiplas pelo corpo e morreu na hora. O motorista passou pelo teste do bafômetro que não constatou o consumo de bebidas alcoólicas.

