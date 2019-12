Globo busca youtubers e influencers para compor elenco do BBB 20

A Globo está à procura de youtubers e influences para formar elenco da nova edição do BBB 20. Os principais alvos da emissora seriam youtubers de primeiro escalão. A novidade em relação ao elenco segue a tendência dos realitys brasileiros, que tem visto nos influenciadores a chance de conquistar um público mais jovem.

Assim como a Record investiu em youtubers e influencers, a Globo seguiria com essa tendência para o BBB 20, visto que conquistaria um público mais jovem. As últimas temporadas de "A Fazenda" contaram com a presença de Gabi Prado e Tati Dias, ambas participaram de "De Férias com Ex".



Como de costume, a nova edição vai trazer novas provas, prêmios e cenário. A atração é comandada por Tiago Leifert e vai ao ar entre fevereiro e abril de 2020.