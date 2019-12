Ladrão apanha de vovó halterofilista 

Um homem se deu mal ao invadir a casa de uma idosa em Rochester, em Nova York, na semana passada.

Enquanto se arrumava para dormir, Willie Murphy, uma senhora de 82 anos, ouviu um homem bater na porta de sua casa e pediu para ela chamar uma ambulância para ele.

Segundo a CNN, a idosa chamou a polícia e disse que não iria deixar o homem entrar na casa. Ele ficou irritado e quebrou a porta.

Willie Murphy é halterofilista e malha quase todos os dias na academia perto de casa e já ganhou prêmios de levantamento de peso antes.



Quando o homem quebrou a porta, ela começou a usar alguns móveis da casa para atacar o homem, como uma mesa da sala.



“Eu peguei a mesa e bati nele. E adivinha? A mesa quebrou”, relembra. Mesmo depois que a mesa quebrou, ela não parou e usou as pernas de metal para continuar batendo no homem.

Ele tentou se levantar, mas foi surpreendido com um novo ataque: a idosa correu para a cozinha e pegou um shampoo de bebê, que jogou no rosto do homem e depois deu vassouradas nele.

Depois da surra, o homem queria ir embora. Mesmo Murphy sendo campeã de levantamento de peso, ela conta que não foi fácil tirar o homem de lá.

A polícia chegou instantes depois do fim da surra e encontraram o homem jogado no chão. A ambulância chegou um tempo depois e o homem foi levado para o hospital.



“Eu acho que ele estava feliz quando o levaram para a ambulância porque eu o mandei para o hospital”, conta, orgulhosa.