Filipe Barros, Ogier Buchi e Coronel Lee devem disputar prefeituras no Paraná por novo partido de Bolsonaro

As estratégias do Aliança para o Brasil, partido do presidente Jair Bolsonaro, para as eleições nas capitais ainda são incipientes, mas em duas delas as conversas estão mais maduras. Em São Paulo, a expectativa é lançar o jornalista José Luiz Datena. Luiz Philippe e Zambelli aparecem como plano B. Em Curitiba, a ideia é lançar o jornalista e advogado Ogier Buchi, nome de confiança do deputado Filipe Barros (PR). “Se o presidente autorizar a candidatura do Aliança em Curitiba, ele é alguém de conduta ilibada e histórico de ativismo ao presidente, e reconhecido pela população. É uma das pessoas que eu levaria para o presidente Bolsonaro”, destacou. As informações são de Ingrid Soares no Correio Braziliense.

A possibilidade de Barros ser candidato a prefeito em Londrina é uma situação que o deputado não descarta, embora garanta que é uma decisão que ficará a cargo de Bolsonaro. “Eu sou soldado do presidente. Se ele quiser que eu seja candidato, serei. Se ele quiser que eu permaneça em Brasília, que assim seja. Não tenho apego a cargo, não dependo da política e já era advogado antes de ser vereador”, ponderou. O deputado estadual Coronel Lee também pode sair candidato à prefeitura de Cascavel.