Luan Santana compra casa e planeja casar-se com namorada

O famoso cantor sertanejo Luan Santana decidiu dar uma guinada na sua relação com a noiva, Jade Magalhães. O famoso, que ainda mora com os pais, pediu a amada em namoro após 12 anos de relacionamento e comprou um imóvel luxuoso para morar com a futura esposa.

Em entrevista a revista Quem, o famoso cantor revelou alguns detalhes dos novos planos para o futuro.

Luan Santava revelou que é a primeira vez que irá morar sozinho, e que já se prepara para a mudança, que acontece daqui a um ano e meio, quando o imóvel ficará pronto. “Vou morar sozinho pela primeira vez. Adquiri o apartamento agora, o prédio está sendo construído ainda e falta um ano e meio para ficar pronto. Vamos mudar no início de 2021”, revelou em entrevista.



Ainda sem data para o casório, que deverá acontecer em breve, o casal se mantém em estados diferentes. Enquanto a musa mora no Paraná, o cantor sertanejo fica em São Paulo.

Em meio aos planos do casal, uma série de fãs e seguidores de Luan Santana e Jade Magalhães comemoram os novos passos do relaciona.



Nas redes sociais, o cantor sertanejo compartilhou com os internautas o pedido de casamento feito a amada, que aconteceu em meio a uma viagem de balão que os dois faziam, durante uma viagem à Portugal, deixando os fãs do casal eufóricos.

Via, Tv foco