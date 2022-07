6 dicas sobre pneus agrícolas para tomar a melhor decisão na compra

Da Redação

O agronegócio é um dos setores conhecidos por ser base da economia brasileira, ele representa um importante percentual do PIB do país - cerca de 27,4%. Além disso, esse mercado é responsável por empregar milhões de brasileiros, desde as lavouras, passando pelo transporte até o supermercado. Dessa maneira, sua importância é inegável e tende a crescer cada vez mais, por isso, a indústria tem investido pesado em novas tecnologias e maneiras de otimizar todo esse processo.

Uma parte bastante importante desse mercado é a fabricação, venda e manutenção das máquinas agrícolas. Um objeto que nem sempre é lembrado, mas é essencial para o bom funcionamento e execução das atividades são os pneus. Existe uma grande variedade deles no mercado e cada um é mais indicado para um tipo de solo e de atividade. Para entender melhor sobre esse assunto, veja a seguir os melhores modelos de pneus Firestone e as melhores dicas para fazer uma compra mais assertiva, de acordo com a sua necessidade.

A Firestone

Uma das marcas referência no mercado em qualidade, durabilidade e resistência, a Firestone pneus agrícolas é, sem dúvidas, a melhor opção de compra para as suas máquinas. Isso porque ela foi pioneira no mercado na fabricação de pneus agrícolas, em uma época onde a concorrência lutava para ganhar espaço no mercado de automóveis, ela já olhava mais para além. Ela foi a precursora no ramo de caminhões e mudou de forma permanente a indústria do transporte.





Dicas sobre pneus agrícolas

Veja a seguir algumas curiosidades e dicas que podem te ajudar tanto no momento de comprar quanto na hora de fazer a manutenção dos pneus das suas máquinas.





Alguns modelos usam água em seu interior

O principal motivo de alguns deles fazerem o uso de água é para dar mais peso às máquinas como os tratores e conseguir um melhor equilíbrio entre peso x potência. Esse processo tem como nome Lastro Líquido e tem como principal foco segurar a tração e ainda reduzir a patinagem o que, consequentemente, diminui o uso de combustível.

Versatilidade

Provavelmente você não estava esperando por essa característica, mas sim, eles são extremamente versáteis. Isso porque eles são os responsáveis por auxiliar os tratores a se adaptarem com relação a distância entre o centro das rodas (também chamado de bitola), o que possibilita o tráfego nas entrelinhas de diversas culturas e também o acoplamento de acessórios variados.





Tipos de pneus agrícolas

Existem cinco tipos de pneus principais, são eles: diagonais, radiais, alta flutuação, de implemento e florestais. Cada um deles é indicado para um tipo de solo e quantidade de trabalho diferentes. Os diagonais possuem uma maior resistência a impactos e uma maior elasticidade; os radiais são menos resistentes, mas possuem um maior rendimento por quilômetro;

Os pneus de alta flutuação são mais indicados para solos mais sensíveis, eles têm como objetivo não interferiram no crescimento das raízes; os de implemento são mais usados em vagões e rebocadores, pois possuem uma melhor dirigibilidade e, por fim, os florestais, são usados para transporte de madeiras, por exemplo, são reforçados para terem maior durabilidade e menos avarias.

