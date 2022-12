5 problemas nos joelhos que precisam ser analisados por um médico

Da Redação

Pesquisas apontam que mais de 65% dos homens e mais de 70% das mulheres em idade adulta relatam alguma dor nos joelhos

Problemas no joelho são muito comuns: com o passar dos anos, muitas pessoas começam a perceber dores, limitações de movimento e outros tipos de incômodo na articulação. Pesquisas já apontaram que mais de 65% dos homens e mais de 70% das mulheres em idade adulta relatam alguma dor nos joelhos, sendo que 12% desses homens e quase 19% dessas mulheres relatam dor intensa. Apesar de frequente, o problema não deve ser encarado como algo normal e exige atenção especializada, como explica o ortopedista Dr. Stefano Monteiro. Ele afirma, ainda, que outros sintomas nos joelhos também são sinais de alerta que indicam a hora de procurar um médico. Confira a seguir alguns deles.

▪︎ Dor nas articulações

Independentemente da idade do paciente, as dores nas articulações são sempre um alerta para os ortopedistas. “Quando ocorrem em crianças, pensamos em infecções ou alterações nas placas de crescimento. Já quando a dor afeta idosos, pensamos na famosa artrose”, afirma o médico. “Se o paciente apresentar dor nas articulações, um ortopedista deve ser procurado o quanto antes”.

▪︎ Rigidez no joelho

A rigidez dos joelhos geralmente vem associada ao desgaste da articulação, porém existem patologias como a lesão do menisco em alça de balde que podem bloquear o joelho, não permitindo a mobilidade completa. “Essa situação é uma urgência ortopédica, que necessita de cirurgia o mais rápido possível”, explica Dr. Stefano Monteiro.

▪︎ Estalos ao fazer movimentos

Na ocorrência de estalos, é necessária a diferenciação entre estalos sem dor, estalos com dor e crepitações que provocam sensação de “areia no joelho”. “O paciente que apresenta os estalos sem dor não precisa se preocupar, uma vez que este é proveniente do rompimento de gases do líquido sinovial, algo que não causa problemas”, diz o especialista. “Já quando há dor e sensação de areia, já pensamos na famosa artrose: o desgaste da cartilagem articular”.

▪︎ Inchaço e sensação de calor

Sinais de alerta para os ortopedistas, o edema e calor são chamados de sinais flogísticos. São alterações que aparecem quando ocorre um processo inflamatório, que pode ser causado por diversos fatores. As infecções articulares (pioartrites), por exemplo, apresentam essas características associadas a outros sintomas. “Esses casos são urgências que precisam de procedimento cirúrgico de urgência. Porém, na grande maioria das vezes, esses sintomas ocorrem por conta do processo inflamatório ocasionado por traumas ou artrose”, detalha o ortopedista.

▪︎ Limitações ou desequilíbrios

As limitações são geralmente o estágio final de um desgaste articular e podem causar prejuízo às atividades diárias do paciente. “Nesses casos, pensamos em um tratamento mais agressivo, como a artroplastia total do joelho, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida”, afirma Dr. Stefano. Já o desequilíbrio é algo bem preocupante para os ortopedistas. “Pacientes com osteoporose, por exemplo, têm grandes chances de sofrerem fraturas, o que muitas vezes pode causar dores para o resto da vida ou, ainda pior, causar a perda de alguma função significativa e diminuir a expectativa de vida dessa pessoa”, explica.

