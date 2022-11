5 melhores programas online e offline para fazer fluxogramas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os fluxogramas são diagramas que servem para transformar dados complexos em informação clara como a água para o público em geral. Já diz a sabedoria popular que uma imagem vale mais do que mil palavras e não podia ser mais verdade neste caso. No entanto, como é natural, criar um fluxograma é tudo menos fácil.

continua após publicidade .

Felizmente, nos últimos anos, têm surgido ferramentas digitais que têm optimizado recursos e permitido ajudar a facilitar o trabalho, poupando tempo e dinheiro. E este caso não é uma excepção. É possível encontrar na internet e em todo o mercado online vários softwares para a criação de fluxogramas e de diagramas em geral. O difícil é mesmo saber qual escolher e por onde começar.

Mas não necessita de se preocupar mais. Fomos fazer o trabalho de casa e analisamos dezenas de programas deste género, que estão disponíveis atualmente no mercado, para escolher aquele que é o mais poderoso programa, tanto online como offline, para fazer fluxogramas. Acabámos por eleger os 5 melhores, em que o EdrawMax está no topo, por ser aquele que apresenta a melhor relação entre vantagens e desvantagens. Mas não deixe de conferir os restantes.

continua após publicidade .

1. EDRAWMAX

fonte: Divulgação

O EdrawMax é, atualmente, o mais poderoso criador de diagramas em geral, incluindo fluxogramas. Compatível com Windows e Mac, é um software muito fácil, simples e rápido de utilizar, graças a uma interface muito moderna e minimalista. Não admira, portanto, que tenha sido um dos programas que mais cresceu num curto período de tempo. Afinal de contas, milhares de utilizadores em todo o mundo não podem ser enganados. E, o melhor de tudo isto, é o seu preço. É que o EdrawMax é uma ferramenta digital com um excelente equilíbrio entre custo e benefício, tornando-o recomendado para profissionais como designers gráficos, empresários e empreendedores, mas também para estudantes ou usuários ocasionais.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação

PRÓS:

> económico

continua após publicidade .

> muito intuitivo de usar

> completo e com uma ampla gama de funcionalidades

continua após publicidade .

2. TEXTOGRAFO

A maioria dos softwares para criar fluxogramas obrigam-no a ter que mover caixas de textos e imagens de um lado para o outro vezes sem conta. Isso não acontece no Textografo. Este programa tem a particularidade de se basear sobretudo no texto, tornando-a numa alternativa válida para todos aqueles que odeiam o modelo drag-and-drop. Ou seja, troque o rato pelo teclado e crie de forma rápida e intuitiva os seus fluxogramas. No entanto, vai precisar de aprender algum vocabulário básico. É, por isso, uma opção não recomendada para utilizadores ocasionais. Mas os profissionais que recorrem muitas vezes à criação deste tipo de informação defendem o Textografo como a principal solução.

PRÓS:

> modelo baseado no texto e não no modelo drag and drop

continua após publicidade .

CONTRA:

> pouco intuitivo

> necessita de aprender vocabulário específico

continua após publicidade .

3. MIRO

Uma das características que tem tornado ok Miro num dos programas mais populares para a criação de fluxogramas é a combinação poderosa de ferramentas e funcionalidades disponíveis com um interface muito minimalista e intuitivo. Isto permite criar diagramas muito completos, mas visualmente apelativos também. Ou seja, até mesmo utilizadores mais iniciantes conseguem resultados de alto profissionalismo, sem grande esforço. Além disso, permite fazer anotações e partilhar o ficheiro com terceiros, para colaborações em tempo real. Mas nem tudo é perfeito com o Miro. É que este é um programa relativamente dispendioso. É certo que a qualidade se paga, mas nem sempre é um valor que compense verdadeiramente.

continua após publicidade .

PRÓS:

> possibilidade de trabalhar em parceria em tempo real

> ferramentas extremamente intuitivas

continua após publicidade .

CONTRAS:

> programa algo dispendioso

continua após publicidade .

4. ZEN FLOWCHART

O nome não deixa enganar. O Zen Flowchart é um programa muito simples e leve para a criação de fluxogramas e outro tipo de diagramas, que é assim ideal para quem procura uma opção mais ocasional e para um dispositivo mais fraco e lento. Não é por acaso que o programa se vende como “o criador de fluxogramas mais simples de todos”. Não é publicidade enganosa, garantimos. Obviamente que é um software com limitações, mas não deixa de ter uma biblioteca de botões, gráficos e etiquetas muito variada. Tem 9 templates disponíveis na versão gratuita, o que é um pouco desapontante, mas para quem procura algo de extremamente básico o Zen Flowchart é a ferramenta digital para começar.

PRÓS:

continua após publicidade .

> bastante leve e rápido

>versão de teste gratuita

CONTRAS:

> poucos templates disponíveis

> algumas limitações nas funcionalidades

5. DIAGRAMS.NET

Eis outro software em que o nome não deixa enganar. O diagrams.net é uma ferramenta digital, totalmente online, ideal para a criação de fluxogramas, diagramas, gráficos ou infografias. Uma panóplia de soluções visuais para profissionais e para utilizadores mais ocasionais. O diagrams.net é uma actualização do antigo draw.io e, tal como esse, é totalmente gratuito. Não necessita sequer de se registar ou de criar conta. Não há nada mais rápido na internet. O interface é muito intuitivo, fazendo lembrar as aplicações da Microsoft, é compatível com os serviços de partilha na nuvem com o Google Drive ou o OneDrive e a sua usabilidade é muito eficiente, apesar de alguns problemas de quando em vez.

PRÓS:

> compatível com ficheiros Visio

> ferramenta colaborativa compatível com Google Drive e One Drive

CONTRAS:

> não tem versão offline

> torna-se um pouco lenta por vezes