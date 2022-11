5 melhores editores de vídeo para adicionar marca d'água

Da Redação

Por isso, descubra os 5 melhores editores de vídeos para adicionar marca d'água

Com a facilidade de reprodução e compartilhamento de vídeos, adicionar marca d’água é primordial para manter a imagem e a autoria.

Neste sentido, ter uma logo ou miniatura da sua marca no vídeo é uma das melhores maneiras para que o público identifique quem produziu aquele conteúdo.

Além disso, adicionar marca d’água faz com que outros materiais sejam vinculados a mesma empresa ou autor.

O processo de adicionar marca d’água acontece quando uma imagem, como um logo, é sobreposta a outras imagens.

De fato, a marca d'água dificulta que os vídeos sejam usados indevidamente por terceiros. Por isso, descubra os 5 melhores editores de vídeos para adicionar marca d'água.

1. Wondershare Filmora

Um dos softwares de edição de vídeos mais completos do mercado, o Wondershare Filmora é uma ferramenta extremamente fácil, prática e acessível.

Com apenas alguns cliques, em uma interface bastante amigável, o editor consegue efeitos e resultados finais cinematográficos.

Além das inúmeras possibilidades de edição, filtros e efeitos, o Filmora também permite adicionar marca d’água.

Como tudo no programa tem o intuito de ser simples, existem duas maneiras de adicionar marca d’água.

A primeira, e a mais comum de acontecer, é quando o usuário já possui a arte pronta que foi criada em outro programa. Assim, é necessário importar para o Filmora e adicionar à faixa “picture in picture” na linha do tempo.

Posteriormente é só escolher o tamanho e o local para fixar a logo. Para isso, basta arrastar e ajustar com o próprio software da Wondershare.

No entanto, se você ainda não possui uma logo, pode adicionar um texto e criar uma espécie de créditos de filmes. Para isso, acesse “texto/créditos” no Filmora, escolha o template da preferência - o que inclui emblemas e etiquetas.

Então, é só arrastar para a linha do tempo, inserir o texto desejado e posicionar no local desejado. A seguir, é só exportar no formato desejado e o vídeo está pronto para a publicação.

Imagem Filmora

2. Wondershare Uniconverter

Outra ferramenta da companhia é o Wondershare UniConverter. Muito usado para converter vídeos em diferentes formatos sem perder qualidade, o UniConverter também permite adicionar marca d’água.

Para isso, basta adicionar o vídeo desejado e selecionar “Marca d’água” no programa. Então, é só escolher qual o formato da sua logo: imagem ou texto.

Neste sentido, se for trabalhar com imagem, basta selecionar o arquivo em seu computador e arrastar para o local desejado.

No entanto, se será em formato texto, é só inserir o conteúdo no espaço em branco. Especificamente para esta função, podem ser adicionados até três marcas d’água.

Além disso, pode modificar tudo que desejar, como fonte, cores, tamanhos, estilos e posição.

Então, quando estiver satisfeito com o resultado, exporte o vídeo no formato desejado e compartilhe em seus veículos de comunicação.

fonte: Silvia Vilarinho

Imagem UniConverter

3. Fastreel

Este software de edição de vídeo permite que o usuário explore recursos básicos de edição de vídeo, como adicionar marca d’água.

Neste sentido, a sua maior praticidade é que não existe a necessidade de instalar nenhum programa, é só editar vídeos online para incluir a logo.

Desta forma, os vídeos precisam estar nos formatos MP4, MOV, MKV, AVI ou WMV. Então, é só carregar no site e adicionar a marca d'água necessária usando o botão ou arrastando e soltando.

É importante que os arquivos não excedam o tamanho de 500 MB. Além disso, a logo precisa ter formato PNG ou JPEG.

Quando mover e ajustar o tamanho conforme necessário, é só clicar em continuar para realizar as alterações, e exportar o vídeo.

fonte: Silvia Vilarinho

Imagem Fastreel

4. YouTube Studio

Muitas pessoas publicam seus vídeos no YouTube. E, pode acontecer da logo mudar, ou, de haver publicações antigas em que não foi colocada a marca d’água.

Neste sentido, será necessário usar o recurso Branding no Youtube. Assim, é possível adicionar marca d’água em todos os vídeos do canal, tudo com apenas alguns cliques e sem editar os vídeos originais.

Para isso, é necessário ir até a aba “Personalização”, e em seguida em Branding. Então, clique em “Marca d’água” e realize o upload da imagem desejada.

Neste processo específico, é recomendado que a imagem esteja no formato PNG ou GIF, e que o tamanho não exceda 1MB.

Posteriormente, é só clicar em salvar que o processo de adicionar marca d’água está concluído e a imagem será exibida em todos os vídeos enviados.

Além disso, o YouTube possui o recurso de leitor de texto online, ou seja, tem o poder de reconhecer mais facilmente a sua logomarca.

fonte: Silvia Vilarinho

Imagem YouTube Help

5. VirtualDub

O último software da nossa lista possibilita realizar diferentes modificações nos vídeos sem perder a qualidade das imagens.

Dentre diversos recursos, o VirtualDub também permite adicionar marcas d’água com um filtro de logomarca. Assim, é só acessar a opção “vídeos”, depois “filtros” e clicar em adicionar.

Então, selecione “Adicionar Filtros” e a opção logo para adicionar a imagem da arte da sua marca e definir como será a exibição.

Quando estiver tudo pronto, é só salvar o arquivo ou compartilhar em plataformas de vídeo para alcançar mais pessoas.

fonte: Silvia Vilarinho

Imagem Softonic

E qual ferramenta escolher para adicionar marca d’água?

Bom, isso vai depender do objetivo e do que o usuário busca. No entanto, usar os softwares da Wondershare proporciona muitas possibilidades para o usuário.

Além disso, o Filmora e o UniConverter disponibilizam diversas funções de edição para tornar os vídeos grandes produções.

Assim, com um único software você pode editar os vídeos e ainda adicionar marca d’água.

