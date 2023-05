Da Redação

A utilização assertiva do marketing proporciona um feedback imediato

Levanta a mão quem já comprou algum produto ou adquiriu um serviço depois de ter visto uma ação de marketing interessante, bonita ou engraçada?

Acreditamos que basicamente todos nós já nos encantamos com um marketing assertivo e estratégico, não é mesmo?

Se funcionou com você, a tendência é de que funcione para o seu cliente também.

Então, se você ainda não sabe como implementar estratégias assertivas de marketing na sua empresa para alavancar seus resultados e se destacar da concorrência, leia o conteúdo a seguir e descubra como!

Qual a importância do marketing nos resultados de uma empresa?

Por meio de campanhas de marketing assertivas e personalizadas, é possível construir uma marca forte, aprimorar o relacionamento entre marca e cliente, criar oportunidades de receita, ampliar o público-alvo da empresa, criar desejo no consumidor, aumentar as vendas e o faturamento mensal da marca, mostrar de forma clara os diferenciais da empresa frente a concorrência, entre muitas outras oportunidades.

Além disso, a utilização assertiva do marketing proporciona um feedback imediato – tanto positivo, quanto negativo – dos clientes nos produtos ou serviços lançados, o que auxilia as próximas tomadas de decisões dos diretores e CEOs, o que, novamente, colabora no aumento do faturamento dos próximos meses e anos.

5 estratégias de marketing para alavancar a sua empresa e se destacar da concorrência

Com o intuito de alavancar a sua empresa e se destacar da concorrência, separamos 5 principais estratégias de marketing para você implementar no processo operacional da sua empresa de forma prática e estratégica:

● Defina seu público-alvo: mapeie quem é o seu público-alvo e entenda qual é a persona ideal da sua marca. Essas definições são essenciais para formular estratégias de marketing assertivas e que proporcionarão receita para a empresa.

● Seja Omnichannel: omnichannel é uma tendência que consiste em estar presente em todos os canais possíveis de diálogo perante o seu cliente atual, e possíveis consumidores futuros também. Isso inclui o mundo off-line e online, o que, por sua vez, engloba as redes sociais queridinhas do momento. Mas, lembre-se de atualizar essa estratégia conforme as características do seu cliente, uma vez que, talvez, uma rede social específica pode não fazer tanto sentido para o seu faturamento.

● Faça parcerias com empresas interessantes (Marketing de ativação): realizar coleções ou lançar produtos/ serviços em parceria com empresas que possuam valores parecidos e características complementares às da sua empresa pode ser uma excelente alternativa para conquistar um público que ainda não é seu cliente, mas que possui grande potencial para ser. Além de já iniciar a proposta com o “selo de aprovação” da empresa parceira. Afinal, qual empreendedor faria parceria com produtos ou negócios ruins, não é mesmo? Lembre-se também de estar presente em feiras e eventos para fazer networking e apresentar o seu negócio.

● Utilize marketing de relacionamento: essa estratégia consiste em fidelizar o seu cliente para que ele adquira recorrentemente os seus produtos e serviços, além de indicar a sua empresa para amigos, familiares e conhecidos. Para isso, é necessário mantê-lo sempre satisfeito e ouvir cuidadosamente seus feedbacks.

● Utilize marketing de conteúdo: marketing de conteúdo é uma estratégia amplamente utilizada pelos empreendedores mundo afora que consiste na produção e distribuição de conteúdo relevantes para o público-alvo da marca no momento em que eles estejam com dúvida em algum item técnico do seu produto ou ainda não decidiram se os benefícios do seu serviço são realmente recompensadores. Diante disso, são ferramentas essenciais para a prospecção e engajamento do seu cliente. Para executá-lo de forma assertiva e certeira, lembre-se de investir em técnicas de SEO, postar conteúdos de forma recorrente e constante, e de acompanhar – e revisar, caso necessário – as métricas de atração e conversão.

EXTRA: Após a implementação das estratégias de marketing, lembre-se de monitorar e avaliar regularmente os resultados obtidos para eliminar as que não estão resultando em números prósperos, e focar nas que estão auxiliando o negócio a alcançar o seu verdadeiro potencial empresarial.

Conclusão

Depois de um produto ou serviço de qualidade e talentos excepcionais, uma campanha assertiva de marketing está entre os principais fatores que proporcionam sucesso a um negócio.

Então, o que está esperando para implementar na sua empresa?

Pesquise por instituições financeiras que ofereçam essa modalidade de empréstimo especifica para empreendedores, como o crédito para empresa, que pode ser o empurrãozinho que faltava para alavancar seu negócio Brasil afora!

