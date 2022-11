49 pessoas foram presas por bloqueios em rodovias federais, diz PRF

Da Redação

O balanço de prisões foi divulgado pela corporação na manhã desta quarta-feira (16)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que prendeu 49 pessoas por conta dos bloqueios em rodovias federais, realizados por bolsonaristas que são contrários ao resultado das urnas. Conforme o balanço divulgado pela corporação nesta quarta-feira (16), as ocorrências foram registradas entre 31 de outubro e 9 de novembro, data da última interdição.

Segundo a PRF, o estado que mais registrou prisões foi Santa Catarina, com 13. Na sequência, aparecem Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, onde cinco pessoas foram detidas.

Confira os números:

Santa Catarina: 13 prisões

Mato Grosso do Sul: 5

Espírito Santo: 5

Rio Grande do Sul: 4

Minas Gerais: 4

Pernambuco: 3

Goiás: 2

Maranhão: 2

Rondônia: 2

Paraná: 2

São Paulo: 2

Rio de Janeiro: 2

Mato Grosso: 1

Roraima: 1

Rio Grande do Norte: 1

Os bloqueios de rodovias se iniciaram no dia em que houve o segundo turno das eleições, em 30 de outubro. O ápice ocorreu no dia 1º de novembro, quando foram pelo menos 460 bloqueios, em 22 estados e no Distrito Federal.

No dia 31 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaram uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à PRF e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias. Os atos provocaram transtornos em diversas regiões, com suspensão de venda de passagens de ônibus interestaduais, desabastecimento de produtos e suspensão de serviços de saúde.

Com informações do G1.

