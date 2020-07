300 kg de maconha são apreendidos em caixões “com vítimas de covid”

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Motorista, de 22 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (15) na BR-060, em Jataí (GO), quando transportava 300 quilos de maconha dentro de caixões que buscou em Mato Grosso do Sul. Ele dirigia carro funerário e se aproveitou da pandemia para transportar a droga: disse que levava vítimas de covid-19 para serem enterradas em Goiás depois de buscá-las em Ponta Porã (MS), na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai.

O carro fúnebre até exibe o logo da marca identificada como “apax” na lateral: uma pomba voando em fundo azul. Todo o trabalho foi minucioso para tentar enganar a fiscalização, incluindo lacrar e envolver os caixões em plástico.

Ele foi parado pelos policiais e afirmou que levava as vítimas de Mato Grosso do Sul para serem enterradas em Goiânia, mas a polícia alega que ele apresentou nervosismo e deixou a equipe desconfiada. Questionado sobre a documentação necessária para o transporte, disse que não tinha.

Os policiais encontraram dois caixões lacrados e ouviram do motorista que o motivo era “precaução” em razão do risco de contaminação do novo coronavírus. Desconfiados, os policiais resolveram abrir os caixões e encontraram diversos tabletes de maconha que juntos pesaram 300 quilos.

O motorista, a droga e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí.

Fonte: CGN, Umuarama News e O dia.