3 pessoas da mesma família morrem após árvore cair em carro

Três pessoas da mesma família morreram nesta quinta-feira (3), após uma árvore cair sobre o veículo em que estavam. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente, que aconteceu em uma rodovia entre Uchoa e Ibirá, São Paulo, matou marido, mulher e a filha do casal, uma menina de 5 anos.

As vítimas foram identificadas como Danilo Chaves de Souza, de 26 anos, Bruna Silva Campos, de 27, e Elysa Campos de Souza, de 5. Uma criança, de 9 anos, também estava no automóvel. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Ibirá.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para cortar a árvore e retirar os corpos do carro, sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).



As autoridades suspeitam que a árvore que atingiu o carro tenha caído por conta das chuvas dos últimos dias.