3 helicópteros e 6 embarcações buscam por homem que desapareceu após passeio de moto aquática

Cerca de 30 profissionais, três embarcações do GBMar e outras três da Marinha, além de três helicópteros participam das buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28, feitas na região norte da ilha, Caraguatatuba, e Sul de Ubatuba. Ele desapareceu no último domingo, 24, após sair para um passeio de moto aquática.

Um dos barcos usa um sonar, que varre o mar com ondas sonoras, mapeando o leito marinho e permitindo aos oficiais ver o fundo em tempo real, independentemente da visibilidade da água. Outra embarcação menor circula por ilhas e praias remotas da região.

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A família de Bernardino mora em Alcântaras (CE) e ele reside em São José do Rio Preto (SP). O rapaz foi para Ilhabela por turismo e não se sabe se ele tinha experiência em pilotar a moto náutica, encontrada parcialmente submersa, em alto-mar, a 20 quilômetros de Ponta das Canas, na segunda-feira, 25.

Ele estava com Bruna Damaris Santanna da Silva, de 26 anos, que foi resgatada por pescadores após passar cerca de 40 horas à deriva no mar, com colete salva-vidas.

O colete salva-vidas de Bernardino foi achado pela Marinha do Brasil, em alto-mar, em área próxima a Ilhabela. O item de segurança foi achado na manhã de quarta-feira, 27, mas a informação só foi divulgada pelo GBMar, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, nesta quinta-feira, uma vez que o item foi periciado para comprovar ser o mesmo usado por ele.