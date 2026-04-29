22 monges budistas são presos com 110 kg de maconha em aeroporto

Um grupo de 22 monges budistas foi detido no domingo (26) após a apreensão de mais de 110 quilos de kush, uma variedade potente de maconha, no Aeroporto Internacional Bandaranaike, principal terminal aéreo do Sri Lanka.

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Segundo autoridades alfandegárias, os suspeitos foram abordados ao desembarcarem de um voo procedente de Bangkok, após uma viagem de quatro dias. Durante a inspeção das bagagens, agentes localizaram a droga escondida em compartimentos ocultos das malas. De acordo com um porta-voz da alfândega, cada integrante do grupo transportava cerca de cinco quilos da substância.

A carga apreendida foi avaliada em mais de 1,1 bilhão de rúpias locais, o equivalente a aproximadamente R$ 17 milhões. A kush é uma variedade de cannabis originária de regiões como Afeganistão, norte do Paquistão e noroeste da Índia, frequentemente associada a rotas internacionais de tráfico.

As investigações indicam que a maioria dos envolvidos é formada por jovens ligados a templos budistas no país. Eles participavam de uma viagem de lazer supostamente financiada por um empresário, cuja identidade não foi divulgada.

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Ainda conforme as autoridades, a ação teria sido articulada por três monges de um templo localizado na região de Jamburaliya, que teriam recrutado outros participantes por meio das redes sociais, oferecendo custeio integral da viagem.

A polícia trabalha com a hipótese de que parte do grupo, especialmente os mais jovens, não tinha conhecimento do conteúdo transportado, acreditando levar itens como materiais educativos e doces.

A apreensão é considerada a maior já registrada no principal aeroporto internacional do país. Os suspeitos foram apresentados à Justiça, e a Corte de Negombo determinou a prisão do grupo por sete dias para interrogatório enquanto as investigações prosseguem.

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