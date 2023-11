2024 terá poucos 'feriadões' prolongados; veja quais são

O próximo ano, 2024, terá um número reduzido de feriados prolongados em comparação com 2023. Serão nove feriados nacionais, mas apenas três deles coincidirão com os fins de semana, ou seja, cairão em uma segunda ou sexta-feira.

Os feriados prolongados em questão são:

Confraternização Universal, em 1º de janeiro

Paixão de Cristo, em 29 de março

Proclamação da República, em 15 de novembro

2024 é um ano bissexto, com 366 dias, mas terá menos folgas prolongadas do que 2023, que teve sete. No próximo ano, serão apenas quatro feriados no fim de semana.



No entanto, se considerarmos os pontos facultativos nacionais, o total sobe para seis. Apenas dois deles terão um período prolongado de quatro dias: o Carnaval, em 13 de fevereiro (terça-feira), e o Corpus Christi, em 30 de maio (quinta-feira).

Vale mencionar que municípios e estados podem determinar, por lei, que pontos facultativos nacionais, como o Carnaval ou Corpus Christi, sejam feriados locais. Isso significa que, para os servidores públicos que têm direito a descansar nesses períodos, haverá dois feriados prolongados a mais em 2024.



No entanto, o Dia da Consciência Negra, que ocorre em 20 de novembro e cai em uma quarta-feira no próximo ano, não entra na lista de feriados nem pontos facultativos nacionais, pois depende de legislação municipal ou estadual.

