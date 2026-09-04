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18 banheiros, piscina semiolímpica: mansão considerada mais cara do País começa a ser demolida

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Considerada uma das casas mais cara do País, a mansão em estilo clássico inglês erguida na década de 1980 no Jardim Pernambuco, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, começou a ser demolida esta semana. O imóvel, que já foi cenário de novelas da Rede Globo, é avaliado em R$ 220 milhões e dará lugar a um condomínio fechado com dez casas.

Construída em 1986 pela família Amaral, ex-proprietária da antiga rede de supermercados Disco, a residência principal conta com 2,5 mil metros quadrados de área construída, seis suítes, 18 banheiros, piscina semiolímpica, biblioteca, heliponto e estrutura de apoio independente dedicada aos funcionários do complexo.

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O projeto imobiliário, batizado de Estância Pernambuco, prevê o fracionamento do terreno de 11,5 mil metros quadrados em dez lotes. As unidades do novo empreendimento estão cotadas a partir de R$ 19 milhões, com estimativas de que o Valor Geral de Vendas (VGV) do projeto ultrapasse R$ 350 milhões.

O processo de desmontagem e demolição da estrutura deve se estender pelos próximos três meses.

O novo condomínio

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O condomínio que será construído no local conta com um parque e bosque de mata nativa com acesso privativo em uma área de 8.000 m², além de um mirante exclusivo, praça, playground e quadras esportivas. O empreendimento vai oferecer aos moradores serviços compartilhados, como jardineiro, piscineiro, manutenção, administração, portaria 24h e serviços de apoio para deslocamento interno.

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demolição Globo Mansão novelas Rio
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