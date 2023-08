123 Milhas suspende pacotes e emissão de passagens promocionais

Siga o TNOnline no Google News

A agência de viagens 123 Milhas anunciou nesta sexta-feira (18) que vai suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. A medida afetará viagens já contratadas da linha 'PROMO', de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023.

"Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023", diz comunicado publicado no site da empresa.

A companhia comunicou que está devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes. A devolução vai ser feita em "vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes".

"Nós entendemos que essa mudança é inesperada e lamentamos o inconveniente que isso possa causar. Para nós, manter a sua confiança é o mais importante. Por isso, estamos fazendo o possível para minimizar as consequências deste imprevisto", continuou a agência.

Com informações do g1.

