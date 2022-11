12 milhões de brasileiros ainda podem sacar o FGTS; saiba mais

Da Redação

Segundo a Caixa, 45,26 milhões de trabalhadores já fizeram o saque

A Caixa Econômica Federal informou que aproximadamente 12 milhões de brasileiros ainda podem realizar o saque extraordinário de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme a empresa, para quem tem dinheiro a sacar, a quantia fica disponível até o dia 15 de dezembro, após essa data o valor retorna para a conta do FGTS.

A Caixa diz que 45,26 milhões de trabalhadores já fizeram o saque, totalizando R$ 30,98 bilhões.



Como saber se posso sacar?

O trabalhador pode recorrer a três maneiras para descobrir se há algum saque extraordinário disponível: o primeiro é através do aplicativo FGTS, que fica disponível no Google Play, para celulares que têm o sistema operacional Android, e na App Store, para aqueles que utilizam o iOS; o segundo é recorrendo ao atendimento presencial nas agências da Caixa; e o terceiro é por meio do site oficial da instituição financeira. (Clique aqui para acessar)

Qual o valor?

O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis em suas contas do FGTS. Mesmo quem tiver mais de R$ 1.000 nas contas receberá apenas os R$ 1.000.



Quem tiver menos de R$ 1.000 receberá todo o valor que estiver no fundo. Valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS não poderão ser sacados. É o caso de montantes usados como garantia de empréstimos na modalidade antecipação do saque-aniversário.

Se o trabalhador tiver mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, das contas relativas a empregos antigos, começando pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas, iniciando pela que tiver menor saldo.

Como sacar?

O dinheiro fica disponível no aplicativo Caixa Tem (disponível no Google Play ou App Store). É possível usar o valor para pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos e fazer compras estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas.

O dinheiro também pode ser transferido para outras contas bancárias ou ser sacado nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas lotéricas.

Perco algum direito se sacar até R$ 1.000 do FGTS?

Não. Se o trabalhador tiver dinheiro a sacar, nada impede que no futuro peça o saque-aniversário, use o FGTS para financiamento imobiliário ou saque o valor em caso de demissão sem justa causa, por exemplo, se atender aos pré-requisitos de cada um dos tipos de saques.

Quem tem direito ao FGTS?

Trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)

Trabalhadores rurais

Trabalhadores intermitentes e temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviços por determinado período)

Trabalhadores avulsos (quem presta serviços a várias empresas, mas é contratado por um sindicato e, por isso, não tem vínculo empregatício, como estivadores)

Atletas profissionais (como os jogadores de futebol)

Empregados domésticos (de forma obrigatória desde 1º/10/2015)

Safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita)

Com informações do UOL.

