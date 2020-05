Paraná soma 1.785 casos e 107 mortes pelo novo coronavírus

O boletim atualizado neste sábado (09) pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que 148 cidades do Paraná têm ao menos um caso de residente confirmado de Covid-19, com óbitos em 42 municípios. O informe registra 74 novos casos da doença e mais um óbito. O Paraná soma agora 1.785 casos de residentes e 107 mortes pelo novo coronavírus.

O óbito registrado é o de uma mulher de 87 anos, moradora de Curitiba, que estava internada.

MUNICÍPIOS – As novas confirmações são dos seguintes municípios: Agudos do Sul (1), Apucarana (3), Arapongas (3), Araucária (3), Campina Grande do Sul (2), Campo Magro (1), Campo Mourão (1), Cascavel (5), Colombo (2), Colorado (1), Contenda (1), Curitiba (27), Fazenda Rio Grande (1), General Carneiro (1), Ibaiti (1), Londrina (1), Paranaguá (1), Paranavaí (3), Pato Branco (1), Pinhais (1), Piraquara (4), Ponta Grossa (2), Pontal do Paraná (1), Quitandinha (1), Ribeirão do Pinhal (1), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (1), Tamboara (1), Telêmaco Borba (1) e Terra Rica (1).

RESIDENTES DE FORA – Pacientes que moram em outros estados que tiveram o diagnóstico no Paraná são 24. Um novo caso acrescentado é de um morador da cidade de São Paulo que recebeu atendimento em Curitiba e teve o diagnóstico confirmado para o novo coronavírus por exame laboratorial. Três pessoas que moram fora do Estado foram a óbito.

ALTERAÇÃO - Um caso confirmado em 07 de maio como residente de Jataizinho foi transferido para o município Londrina.