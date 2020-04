Pacientes com Covid-19 somam 1156; 682 se recuperaram e 73 morreram no Paraná 

A Secretaria de Saúde do Paraná confirma mais 16 casos e quatro óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O Paraná tem ao todo 1156 casos já confirmados, 682 pessoas que já se recuperaram e estão liberadas com segurança do isolamento e 73 que foram a óbito em decorrência da Covid-19.

Os 16 casos novos foram confirmados nos municípios: Curitiba (3), São José dos Pinhais (2), Cascavel (1), Campo Mourão (2), Paranapoema (1), Paranavaí (2), Maringá (1), Londrina (2), Guaíra (1) e Telêmaco Borba (1).

Quatro pessoas foram a óbito, todos estavam internados: duas mulheres que residiam em Curitiba, com idades de 88 e 40 anos e dois homens, residentes em Londrina (87) e Foz do Iguaçu (55).

Residentes de outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 15, dois deles foram a óbito.

Neste sábado, registramos 661 pacientes recuperados, que já estão liberados do tratamento e do isolamento com segurança.