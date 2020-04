Deputado Ricardo Barros testa positivo para o coronavírus no Paraná  

O deputado federal Ricardo Barros (PP), ex-ministro da Saúde, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo político em uma rede social na noite de sábado (25).

Na postagem, Barros afirmou que está internado na Santa Casa de Maringá, desde a sexta-feira (24). Ele disse que o quadro de saúde é estável e que apresenta "boa evolução".

O irmão do deputado e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), também contraiu o coronavírus em março, mas está recuperado da doença.

Casos em Maringá

O município é o terceiro do Paraná em número de mortes por causa do novo coronavírus confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com cinco confirmações, a cidade fica atrás de Curitiba, que tem 14, e de Londrina, com 12.

Até o sábado, Maringá tinha 53 casos confirmados da Covid-19 pela secretaria estadual. A prefeitura afirma que são 64 confirmações, cinco pessoas internadas (três em UTI), sete em isolamento e 46 recuperados.

Com informações G1.