Sesa confirma mais 38 pacientes e cinco óbitos pela Covid-19, no PR

A Secretaria de Saúde do Paraná divulga mais um informe com dados de pacientes confirmados com o novo coronavírus, no total são 1119 confirmados e 65 óbitos. 620 pacientes que tiveram a doença já foram liberados do isolamento com segurança.

Os 38 novos casos foram registrados em: Guaratuba (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8), Fazendo Rio Grande (2), São José dos Pinhais (1), Barracão (1), Foz do Iguaçu (2), Cascavel (3), Araruna (2), Campo Mourão (1), Alto Paraná (1), Amaporã (1), Paranavaí (1), Planaltina do Paraná (2), Apucarana (1), Mandaguaçu (1), Maringá (3), Cambé (1), Guaraci (1), Londrina (2) e Guaíra (1).

As pessoas que morreram em consequência do Sars-Cov-2 são cinco homens residentes e com as respectivas idades: Araruna (81 anos), dois residentes de Londrina (83 e 92 anos), um morador de Terra Boa (61 anos) e São João do Caiuá (40 anos). Todos estavam internados.

Hoje somam 115 municípios com casos já confirmados pelo novo coronavírus.

A quantidade de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesma: 14 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.

ERRATA:

No Informe divulgado ontem (23/04), na lista dos municípios com casos confirmados, óbitos e recuperados, apontava Siqueira Campos com um caso confirmado, um óbito e um recuperado. Foi um equívoco, Siqueira tinha apenas um caso confirmado e um óbito.