Governo anuncia medidas de enfrentamento ao coronavírus

Segundo dados do Ministério da Saúde, 25,3mil pessoas conseguiram se recuperar da doença no Brasil. O país registra mais de 49 mil casos confirmados da doença e 3.313 mil mortes.

Neste momento, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário; o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; o ministro da Saúde, Nelson Teich; e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto; participam da coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Governo vai disponibilizar R$ 5 bi para setor de turismo

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou nesta quarta-feira (22) que uma nova medida provisória do governo vai garantir pelo menos R$ 5 bilhões de créditos emergenciais para empresas do setor, incluindo os micro e pequenos negócios. Os recursos vão reforçar o caixa do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) com abertura de novas linhas de empréstimo.

Ministro Braga Neto anuncia programa Pró-Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, anunciou nesta quarta-feira (22) um novo programa de investimento do governo federal, batizado de Pró-Brasil. O objetivo, segundo ele, é gerar emprego e recuperar a infraestrutura do país em resposta aos impactos trazidos pela pandemia do novo coronavírus.

Chegam ao Brasil 500 mil testes para diagnóstico da covid-19

O primeiro lote com 500 mil testes para diagnóstico de covid-19, comprados pelo Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), chegou na quarta-feira (22) ao Brasil. A distribuição aos estados começa ainda nesta semana.

Foram adquiridos 10 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular), que identificam o coronavírus logo no início, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo. O restante dos testes, produzidos pelo laboratório Seegene, da Coreia do Sul, chegará de forma escalonada, sendo cerca de 500 mil por semana.