Casos do novo coronavírus alcançam 111 cidades do Paraná

O novo coronavírus já alcançou 111 cidades do Paraná, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde. Esse número representa 27,8% dos 399 municípios. Os mais atingidos são Curitiba (380 casos confirmados e 14 óbitos), Londrina (91 e 8) e Cascavel (64 e 3).

No raio-X dos 500 casos, número total no Estado até 9 de abril, eram 72 municípios impactados no Paraná; no de 250 casos, em 3 de abril, apenas 50. Em apenas 22 dias, o crescimento foi de 158% – de 43 para 111 cidades.

O boletim aponta ainda moradores de outras dez cidades fora do Paraná que tiveram casos detectados em municípios paranaenses. Eles residem em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no Distrito Federal.

FAIXA ETÁRIA - A faixa etária que que concentra maior incidência de Covid-19 continua sendo a adulta, com destaque para pessoas entre 30 e 59 anos, com 637 casos, o que representa 59,9% do total. Nas outras duas radiografias da doença, a realidade era a mesma, o que denota certa tendência.

São 242 casos (22,7%) entre pessoas que têm entre 30 e 39 anos, 200 (18,8%) entre 40 e 49 anos e 195 (18,3%) entre 50 e 59 anos. Se a soma englobar também a faixa de 20 a 29 anos, que tem 147 casos (13,8%), são 73,7% dos casos. A idade média dos confirmados é 46,4 anos.

O Paraná também tem 11 casos confirmados em crianças de até 9 anos e 122 de pessoas acima de 70 anos, considerada a faixa etária de risco.

PERFIL - Nos balanços anteriores, com 250 e 500 casos, os homens eram os mais atingidos. Agora, são as mulheres, ainda que a diferença seja pequena: 536 x 527, respectivamente. Dos 1.063 casos confirmados no Paraná, 121 pessoas ainda estão internadas (71 na UTI) e 502 se recuperaram, quase metade dos casos (47,2%).

ÓBITOS - A média de idade dos óbitos é de 67,8 anos no Paraná. A maior parte na faixa de 80 anos ou mais (15 óbitos, ou 25,8%) e de 50 a 59 anos (mesmo número de casos e percentual em relação à totalidade).

A faixa mais jovem a registrar mortes é entre 30 e 39, com dois casos, 3,4% do total. Um homem de Londrina tinha 37 anos e era hipertenso. Uma mulher de Manoel Ribas faleceu com apenas 34 anos.

BRASIL - O último balanço completo foi divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (20), quando o País alcançou 40.581 casos e 2.575 mortes. A distribuição dos óbitos por faixa etária mostrava que 72% tinham mais de 60 anos e 70% apresentavam pelo menos um fator de risco.

CASOS CONFIRMADOS

FAIXA ETÁRIA

0 - 5 anos - 8 casos - 0,57%

6 - 9 anos - 3 casos - 0,2%

10 - 19 anos - 24 casos - 2,2%

20 - 29 anos - 147 casos - 13,8%

30 – 39 anos - 242 casos - 22,7%

40 – 49 anos - 200 casos - 18,8%

50 – 59 anos - 195 casos - 18,3%

60 – 69 anos - 120 casos - 11,2%

70 – 79 anos - 72 casos - 6,7%

80 anos ou mais - 50 casos - 4,7%

2 casos sem idade identificada

Total: 1.063 casosLABORATÓRIOS DOS CASOS POSITIVADOS

Laboratório Central do Estado - 597 testes positivos, entre mais de 12 mil já realizados

Demais laboratórios - 466 testes positivosGÊNERO

527 homens

536 mulheres

CIDADES

Curitiba - 380

Londrina - 91

Cascavel - 64

Maringá - 50

Foz do Iguaçu - 38

Campo Mourão - 26

ÓBITOS

FAIXA ETÁRIA

30 – 39 anos - 2 casos - 3,4%

40 – 49 anos - 4 casos - 6,8%

50 – 59 anos - 15 casos - 25,8%

60 – 69 anos - 9 casos - 15,5%

70 – 79 anos - 13 casos - 22,4%

80 anos ou mais - 15 casos - 25,8%

Total: 58 óbitos

CIDADES

Curitiba - 14

Londrina - 8

Maringá - 5

Campo Mourão - 4

Cascavel - 3