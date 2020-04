Rede de voluntários recebe álcool e produtos de limpeza

A rede de voluntários Família Solidária, criada pela Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho, para ajudar o Departamento de Assistência social no atendimento a entidades cadastradas, recebeu importantes doações nesta quarta-feira (22).

O Grupo Potencial, da Lapa, enviou 400 litros de álcool glicerinado 80%, e a empresa Água da Serra, de Santa Catarina, cedeu 1.200 garrafas plásticas de 330 ml, já rotuladas. A equipe de voluntários está fazendo o engarrafamento e em seguida a distribuição às instituições cadastradas.

Já a Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, com sede na Vila Oficinas (Curitiba), entregou um caminhão com produtos de higiene e limpeza, como desinfetante, sabonete líquido, multiuso e hipoclorito. “É um momento de união e de solidariedade”, disse o vice-presidente de operações da Rumo, Daniel Rockenbach. “A doação de quatro mil litros de produtos de limpeza para a Rede Família Solidária reforça nosso compromisso em contribuir com a sociedade em ações para a prevenção e saúde da população”, afirmou.

“Agradecemos demais às empresas que estão colaborando, e cada vez mais se engajando para ajudar os paranaenses que mais precisam. A crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus vai exigir muita solidariedade de toda a sociedade”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

COMO DOAR – As doações para a Rede Família Solidária devem ser encaminhadas aos escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Em Curitiba, devem ser entregues no Centro de Recebimento de Doações na Paróquia São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1840 – São Braz), de segunda a sexta-feira das 13h às 17h.

Informações podem ser obtidas pelo whatsapp (41) 992143438 ou pela página da Rede Família Solidária no Facebook