Taxa de isolamento em SP no domingo chega a 59%; índice ideal é 70%

A adesão ao isolamento social no estado de São Paulo alcançou 59% no domingo (19), índice acima do que o estado vem registrando durante a semana (em torno de 50%), mas ainda abaixo da taxa considerada ideal, acima de 70%.

Na capital, a taxa de adesão foi de 58%. Nos finais de semana, a adesão da população tem sido sempre maior que no restante da semana. Em algumas cidades do estado, no entanto, o isolamento devido a pandemia tem alcançado a meta do governo, como é o caso de São Sebastião, onde a taxa chegou ontem a 73%, além de Ubatuba (72%) e Bebedouro (71%).

Na semana passada, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou novamente a prorrogação da quarentena no estado, que passa a vigorar até o dia 10 de maio. Na quarentena, só podem funcionar os serviços considerados essenciais como de abastecimento, logística, saúde e segurança. Com o isolamento social, o governo pretende diminuir a propagação do vírus e evitar um colapso no sistema de saúde.

O isolamento é medido pelo Sistema de Monitoramento Inteligente, operado em parceria entre operadoras de telefonia móvel e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP.