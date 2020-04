Sicredi Agroempresarial PR/SP destina recursos do seu Fundo Social para combate ao Coronavírus

Com o objetivo de auxiliar e alavancar projetos sociais em sua área de ação, a Sicredi Agroempresarial PR/SP iniciou em 2018 o Fundo Social, que é uma parte do resultado da cooperativa que retorna ao associado e é investido em entidades e associações filantrópicas. Desde a sua implementação, o fundo já beneficiou mais de 100 entidades em 23 municípios, distribuindo R$ 400 mil nestes dois anos (2018/19).

Para 2020, a cooperativa mais uma vez inovou. Tendo em vista o isolamento social causado devido a pandemia do novo coronavirus-COVID19 e a impossibilidade de se realizar ações e projetos voltadas a educação, esporte, cultura, entre outros, neste momento delicado, o conselho de administração, coordenadores de núcleo e associados da Sicredi Agroempresarial PR/SP, definiram que o valor aprovado pelos associados no processo assemblear será destinado à saúde local, auxiliando entidades e associações como hospitais, asilos, apaes, lares, albergues, além de postos de saúdes das prefeituras municipais onde há agências Sicredi Agroempresarial PR/SP.



Segundo o presidente da instituição financeira cooperativa, Agnaldo Esteves, já foram aprovados os seguintes itens: 700 litros de álcool em gel, 2.000 litros de produtos de limpeza, 25 mil máscaras, além de doações em dinheiro que ultrapassa R$ 55 mil. “Estamos ainda na primeira etapa da doação, com 45 entidades beneficiadas. A estratégia é liberar os recursos (os 200 mil reais) aos poucos, pois até o presente momento não temos informações sobre o fim desta pandemia e mais adiante, as instituições devem precisar de mais doações”, comentou o presidente.

ATENDIMENTO AO ASSOCIADO

Desde o início da pandemia, a Sicredi Agroempresarial PR/SP têm tomado as precauções devidas, seguindo orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. “Criamos logo no início um comitê de crise para avaliar, dia a dia, qual seria o nosso posicionamento perante os associados e a comunidade. Limitamos o número de pessoas nas agências, reservamos em home office colaboradores da faixa de risco, além de realizar uma divulgação em massas dos meios eletrônicos”, afirmou Esteves. Nesta semana, foram distribuídas máscaras para todos os colaboradores.

35 ANOS JUNTOS

Por conta do isolamento social, a campanha 35 anos juntos que iniciaria em abril, foi adiada. Segundo Esteves, Infelizmente não é o momento para celebrações e sim de cuidar das pessoas, principalmente nossos associados e colaboradores. A campanha “35 Anos Juntos” vai distribuir mais de meio milhão em prêmios e será reprogramada logo após o término da pandemia.

Quanto ao show de aniversário, até o presente momento continua marcado para o mês de setembro, mas pode ser adiado devido as circunstâncias. “Esperamos que até lá tudo volte ao normal e que possamos comemorar essa vitória em grande estilo, celebrando nossos 35 anos ao som de Bruno e Marrone”, finalizou Agnaldo Esteves.