Live dos sonhos terá Stones

A maior live da história está prevista para este sábado, 18, a partir das 16h (Brasília). Chamada Festival One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa), a live das lives teve mais uma confirmação na tarde desta sexta, 17: o grupo Rolling Stones. Os shows serão exibidos pela Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow.

O nome de Lady Gaga aparece como curadora e uma das atrações do festival. Além dos Stones, que já garantiriam uma live poderosa se estivessem sozinhos, haverá ainda Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma.

Os músicos vão fazer as apresentações direto de suas casas, seguindo a orientação da entidade criadora, a ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Gaga entrou para usar seus contatos no meio e armar uma gig estelar. Os apresentadores serão o ator Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Os shows serão entrecortados por falas de especialistas da área da saúde, comediantes e outras personalidades.

"A Organização Mundial da Saúde está comprometida em derrotar a pandemia do coronavírus com medidas científicas e de saúde pública e apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente em busca da resposta", afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos ter que nos separar fisicamente por um tempo", ele diz, "mas ainda podemos nos unir virtualmente para desfrutar boa música."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.