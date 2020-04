Coronavírus já mata 1 a cada 30 minutos em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou nesta semana uma morte a cada 30 minutos pelo novo coronavírus. Os números desta quinta-feira (16) somam 853 óbitos pela COVID-19, com um média de 60 por dia. Somente hoje foram contabilizadas 75 novas mortes.

Os números desta semana também mostram ainda que, a cada dia, há pelo menos 100 novas internações de pacientes. Hoje, são 2,3 mil casos confirmados da doença internados em hospitais, sendo 1.115 em leitos de UTI e 1.264 em enfermarias.

Ontem, eram 2,2 mil internados; anteontem, 2,1 mil, o que comprova a demanda crescente.O número de casos confirmados da doença chega a 11.568, ou seja, 2,6 mil a mais desde segunda-feira, quando eram 8.895 confirmados.

Já são 209 cidades com pelo menos um caso e 83 municípios com no mínimo um óbito. Entre as vítimas fatais, estão 507 homens e 346 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 79,3% das mortes.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

*Dados atualizados em 16/4 – 19h20.