Cidades do Paraná reabrem comércio em meio a pandemia

Algumas cidades do Paraná anunciaram nesta semana a reabertura do comércio de maneira restritiva. Em contra-partida outros municípios adotaram cautela para a volta da atividade econômica.

Na capital do estado, o prefeito Rafael Greca (DEM), afirmou que permitirá a reabertura do comércio a partir desta sexta-feira (17). Curitiba tem 320 casos confirmados e 8 mortes. Segundo o prefeito, os empresários terão que obedecer ao distanciamento social, além de que haja uma distância de três metros de uma pessoa para outra.



Já em Londrina, norte do estado, o Ministério Público do Paraná entrou com uma ação para barrar a volta do comércio, reaberto na quarta (15). O MPPR pede que o Município não flexibilize o distanciamento social enquanto durar o estado de emergência de saúde pública ocasionado pelo covid-19. No total, a cidade tem 76 confirmações da doença e quatro óbitos.

Em Apucarana, 363 km de Curitiba, o comércio reabriu nesta segunda (13). O prefeito Junior da Femac (PSD) alertou que a medida poderá ser suspensa a qualquer momento e determinou em decreto uma série de critérios a serem adotados pela população.

Dentre elas o uso obrigatório de máscara para as pessoas que não estiverem em seus domicílios, horário parcial de funcionamento são as principais. O município contabiliza 8 casos no total.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, suspendeu a reabertura do comércio, prevista para última segunda (13). O município, que tem 35 casos positivos da doença, tomou a decisão considerando o avanço dos casos do novo coronavírus e a detecção de transmissão comunitária.

Maringá, 446 km de Curitiba, manteve as portas de seu comércio fechadas. A cidade confirmou cinco mortes em decorrência da covid-19 e cerca de 50 casos positivos.

Representantes de empresários propõem junto à prefeitura regras para a reabertura do comércio municipal. O uso obrigatório de máscaras por parte dos funcionários, disponibilização de álcool em gel 70 e funcionamento do comércio de terça a sábado são algumas delas.