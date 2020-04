Programa vai ajudar startups afetadas pela crise do coronavírus

Startups que tiveram seus negócios impactados pelo Covid-19 poderão participar de um programa voltado à solução de problemas de gestão das empresas. Isso abrange desde o reposicionamento de portfolio até a gestão de seu fluxo de caixa.

O programa Startup Evolution acontece ao longo de três meses, entre abril e junho, e vai oferecer mentorias especializadas e workshops online, além de conexão com agentes estratégicos do setor de inovação e apoio na captação de recursos.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Inovação, e da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), a Hotmilk, ecossistema de inovação da PUCPR, e o Sebrae-PR.

Nesta sexta-feira (17), às 11h, os três parceiros do programa se reúnem em uma live para discutir os desafios que o novo coronavírus traz para o setor no Estado, e como o ecossistema de inovação pode ajudar o Paraná a superar a crise.

O bate-papo entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o reitor da PUCPR, Waldemiro Gremski, e o superintendente do Sebrae-PR, Vítor Tioqueta, será transmitido nos canais do Youtube da PUCPR (www.youtube.com/user/canalpucpr) e do Sebrae (www.youtube.com/user/prsebrae).

ESTRATÉGIA – O superintendente de Inovação, Henrique Domakoski, explica que o Governo do Estado está elaborando uma série de estratégias para minimizar os impactos do COVID-19 no Paraná.

“É um trabalho que passa pela área de inovação, buscando oferecer soluções para a sociedade e garantir o apoio às empresas de base tecnológica”, afirma. “Nos unimos a diversos parceiros do ecossistema de inovação do Estado, para fazer com que as ideias saiam do papel e tragam impacto positivo”, diz.

PARA PARTICIPAR - Interessados em participar do Startup Evolution podem fazer a inscrição pelo link http://hotmilk.pucpr.br/evolution até o próximo domingo (19). Os diagnósticos e mentorias das empresas estão programados para serem realizados de forma online.

SELEÇÃO – Cerca de 50 startups serão selecionadas para o programa StartUp Evolution. Terão assistência de profissionais com vivência de mercado, e todo o conteúdo será disponibilizado online gratuitamente, para atingir o maior número de empreendedores e colaboradores.

É fortemente estimulado que as empresas bem como os palestrantes e mentores sejam de diferentes regiões do Paraná. O programa é voltado para startups de qualquer setor.

“A emergência do coronavírus avançou rapidamente e pegou muitos setores de surpresa, inclusive o tecnológico, que costumava ser pouco impactado pelas crises mais recentes”, ressalta o diretor da Hotmilk, Fernando Bittencourt Luciano. “Logo no início da crise, perguntamos às startups parceiras quais eram suas necessidades. Foi assim que formatamos esse programa, que logo contou com apoio do governo e do Sebrae”, explica.

A participação de diferentes entidades traz mais capilaridade ao programa e mais qualidade nos conteúdos abordados. “Neste momento de desafio, vamos auxiliar as startups que realmente precisam de soluções que vão ajudá-las a sair da crise”, destaca o coordenador estadual do projeto Startup do Sebrae, Rafael Tortato. “Como o Sebrae já trabalha diretamente prestando apoio às pequenas e micro empresas, vamos levar essa expertise para oferecer soluções para a gestão e para os desafios do mercado”, diz.

COMO SERÁ – O primeiro passo do programa, após a seleção das startups, é fazer um diagnóstico da situação de cada empresa, para identificar problemas como fluxo de caixa, antecipação de receitas, melhoria de processos logísticos, novos concorrentes, canais de vendas e questões trabalhistas, jurídicas e contratuais.

Após o diagnóstico, será montado um plano de gestão, financeiro e jurídico para cada empresa participante, que receberá o acompanhamento de diversos profissionais dos três parceiros envolvidos no programa. Eles vão orientar as empresas para buscarem soluções aos problemas que estão enfrentando.

Ao mesmo tempo, os canais de mídias sociais do Governo do Estado, da PUCPR e do Sebrae vão transmitir semanalmente palestras com especialistas que trarão temas relevantes para superar a crise, incluindo questões como governança e gestão de crise, marketing, aspectos jurídicos e trabalhistas, entre outros. O conteúdo também será disponibilizado no formato de e-book.