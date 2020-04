Paraná chega a 845 casos confirmados do novo coronavírus e 43 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 29 novos casos de coronavírus e dois óbitos no Paraná nesta quinta-feira (16).

Uma mulher de 34 anos do município de Manoel Ribas estava internada desde o dia 06/04, teve a confirmação para a Covid-19 no dia 09/04 e faleceu nesta quinta-feira.

Um senhor de 76 anos que residia em Registro, cidade do interior do estado de São Paulo, estava internado em um hospital da região paulista e foi transferido para uma unidade da rede privada no município de Curitiba nesta segunda-feira (13) já com complicações. Foi coletado amostra e confirmado que o paciente estava com coronavírus. Ele morreu nesta quarta-feira (15).

Os novos casos foram registrados nos municípios de: Curitiba (11), Campo Largo (1), São José dos Pinhais (1), Pato Branco (2), Colombo (1), Rio Branco do Sul (1), Paranaguá (2), Arapongas (3), Paranavaí (2), Assis Chateaubriand (1), Guairaçá (1), Maringá (1), Foz do Iguaçu (1) e fora do Estado em Registro – São Paulo (1).

DADOS – O Paraná tem atualmente 845 casos confirmados – 13 não residem no Estado –, 43 óbitos – dois não residiam no Estado –, 7.409 descartados e 421 em investigação.

156 pacientes já foram liberados do tratamento no Paraná, destes, 80 homens e 76 mulheres. A faixa etária de 30 a 39 anos possui o maior número de recuperados, representando 31,4% do total. Esse dado não inclui ainda o município de Curitiba.

134 pacientes estão internados, 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos clínicos.