Audiências públicas para licitações de grande porte serão virtuais

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência promoverá audiências públicas para consultar interessados em participar de licitações de grande porte promovidas pelo Departamento de Logística para Contratações Públicas (Decon) através do sistema de registro de preços. As audiências estavam marcadas, mas foram suspensas em função da pandemia causada pelo coronavírus.

No entanto, para evitar que os processos licitatórios sofram atrasos, o Decon promoverá as audiências por videoconferência. “As audiências foram pensadas para esclarecer dúvidas sobre os critérios técnicos adotados, nada que não possa ser feito pelo ambiente virtual”, explica a diretora do Decon, Maria Carmen Albanske.

As sessões públicas serão organizadas para licitação de gêneros alimentícios e merenda escolar, aquisição de veículos em geral e licitação para a compra de medicamentos.

CRONOGRAMA - Em 8 de maio, às 9h30, acontecerá a primeira audiência para tratar do termo de referência relativo aos registros de preços para fornecimento de gêneros alimentícios.

A próxima, em 15 de maio, às 9h30, será sobre o termo de referência referente ao registro de preços para fornecimento de medicamentos. No dia 20, também às 9h30, será discutido o termo de referência do registro de preços para fornecimento de veículos.

As audiências acontecerão no endereço http://www.webconf.pr.gov.br/b/gms-n77-egm

Os editais de convocação das audiências e os termos de referências que serão discutidos podem ser consultados AQUI.