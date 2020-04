Federação Paranaense entra em recesso por até 60 dias

A Federação Paranaense de Futebol (FPF), que voltou de férias no último dia 12 de abril, decidiu por entrar em recesso por, no máximo, 60 dias. Sem uma previsão de retorno às atividades, devido à quarentena do novo coronavírus, o órgão divulgou a decisão em seu site oficial da FPF, na terça-feira (14).

O Campeonato Paranaense, organizado pela FPF, foi encerrado na última rodada da primeira fase, ainda no mês de março. Mesmo com os oito classificados definidos para as quartas de final, a Federação ainda não sabe quando poderá retomar a competição.