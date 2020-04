Auxilio emergencial ainda em análise? Entenda os motivos

Mais de 35 milhões de brasileiros, de acordo com a Caixa Econômica Federal, solicitaram até a tarde de terça-feira, 14, a adesão ao sistema do auxílio emergencial ao informais. Se você foi consultar seu auxilio emergencial e na tela aparece que está em análise e assim como milhões de brasileiros está com contas prestes a vencer o benefício de R$ 600 ou R$ 1200, dependendo do caso, pode ser a salvação financeira.

Mas se você está se perguntando por que seu auxílio emergencial continua em análise, listamos algumas situações que talvez ajudem a entender o motivo.



Regras do auxílio emergencial



Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 que esteja desempregado ou exerça atividade na condição de Microempreendedores individuais (MEI), Contribuinte individual da Previdência Social, Trabalhador Informal e pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).



Será automaticamente excluído do auxílio emergencial o cidadão que tiver emprego formal ativo com carteira assinada, está recebendo Seguro Desemprego, benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família ou recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.



Meu auxilio emergencial ainda está em análise



O processamento da análise de seu cadastro é feito pela Dataprev. A expectativa é que se cadastraram no sistema na semana passada comece a ser pago pela Caixa de quinta-feira (16). É só uma questão de tempo para que o Governo Federal termine a análise e conclua que você tem direito ao benefício.



Após feito seu cadastro ele passa pelo seguinte processo



1)Os dados são enviados da Caixa para a Dataprev, para ser analisado

2)A Dataprev cruza seus dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Lá consta INSS, CadÚnico, Receita Federal e vínculo empregatício. Se nesta fase for identificado que você possui renda familiar maior que três salários mínimos, recebimento de aposentadoria, seguro-desemprego ou carteira assinada, seu cadastro não será aceito.

3)Caso seus dados estejam apto para receber o auxílio eles são enviados para o Ministério da Cidadania, que valida as indicações.

4)Após a validação o Ministério da Cidadania envia os dados de volta a Dataprev

5)A Dataprev manda os dados para a Caixa Econômica Federal, que abre as contas digitais e paga o benefício

Errei meu cadastro. E agora?



Preste bem atenção antes de enviar o cadastro se todos os dados estão corretos. Caso perceba algum erro, basta clicar no botão “Voltar” e realizar as correções necessárias. Mas, se você enviou seu cadastro com algum erro e só percebeu depois não é possível corrigir as informações posteriormente. O recomendado é redobrar a atenção.