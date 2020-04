Bolsonaro é eleito o "pior líder mundial" no combate à pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), foi eleito em publicação do jornal americano Washington Post como o “pior líder mundial” no combate ao novo coronavírus. O editorial faz referência a governantes que minimizam o impacto da pandemia e, de acordo com o impresso, arriscam vidas com tal comportamento.

O jornal comparou Bolsonaro aos líderes do Turquemenistão, da Bielorrússia e da ditadura nicaraguense. E mesmo assim, na visão do Post, não há dificuldade em eleger o presidente brasileiro como o pior “líder mundial”.



A publicação destacou de forma irônica o fato de Bolsonaro se referir à doença como uma “gripezinha” e tratou como uma ação irresponsável a campanha “O Brasil não pode parar”. Os panelaços em protesto e o fato de ir contra às medidas de contenção do vírus implementadas pelos governadores dos estados brasileiros foram argumentos usados pelo jornal americano para criticar a gerência do líder brasileiro.