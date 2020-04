Witzel testa positivo para coronavírus e pede isolamento social aos cidadãos

O governador do Rio, Wilson Witzel, testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele na tarde desta terça-feira, 14. "Desde sexta-feira (10) não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do covid, e hoje veio o resultado positivo", disse.



Witzel sentiu febre, dor de garganta e perda de olfato. No comunicado, afirmou que continuará trabalhando no Palácio Guanabara, sede e residência oficial do governador, "mantendo as restrições e as recomendações médicas".

O mandatário fluminense aproveitou o anúncio para pedir para os cidadãos não desrespeitarem a doença e cumprirem as recomendações de isolamento social.