Mais de 1,5 mil pacientes em SP tiveram alta após contraírem covid-19

O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, informou nesta segunda-feira (13) que 1.524 pessoas já tiveram alta médica após terem contraído o coronavírus no estado de São Paulo. “Podemos dizer que tivemos uma recuperação de 1.524 pessoas”, disse.

O estado de São Paulo tem, atualmente, 8.755 casos confirmados de coronavírus, com 588 óbitos. Há ainda 836 pessoas internadas em estado grave em unidades de tratamento intensivo (UTI) e 901 internadas em enfermarias. “Estamos com muitos pacientes internados em enfermarias. Muitos pacientes internados em UTI. [A covid-19, doença provocada pelo coronavírus] continua sendo uma doença extremamente grave. Por isso precisamos continuar com o apoio da população [para manter o isolamento] para diminuir o pico e aumentar o achatamento [da curva] para que isso implique menos nos serviços de saúde. Continuamos lidando com uma doença muito grave e ainda vamos ter o pico dela nas próximas semanas”, disse o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.

Para dar mais transparência a esses números, com mais informações sobre o número de internados, perfil dos casos e prevalência por idade e sexo, entre outros, o governo de São Paulo prometeu iniciar, a partir de terça-feira(14), uma coletiva diária da Secretaria estadual da Saúde. As coletivas terão início sempre às 15h.

“É absolutamente importante que a sociedade conheça o número de leitos, o perfil dos pacientes que estão sendo internados, a prevalência por idade e sexo. São dados que são minuciosos, mas que precisam ser melhor passados para a população”, disse Uip.

Isolamento social

O governador de São Paulo, João Doria, voltou hoje a ressaltar a importância do isolamento social como medida para impedir a propagação do vírus no estado. O isolamento considerado ideal no estado é de 70%, mas na semana passada ele chegou ao seu nível mais baixo, 47%. Ontem (12) o nível de isolamento voltou a crescer, chegando a 59%, número elogiado pelo governador.

“Peço para que as pessoas continuem fazendo esse esforço de ficar em casa. Quanto maior for o isolamento, mais rapidamente sairemos dessa crise”.

Cidades

Em algumas cidades do estado, como em São Bernardo do Campos, Guarulhos, São José dos Campos, Osasco e Mogi das Cruzes, o isolamento social ultrapassou os 60%. “Juntos poderemos fazer melhor e salvar vidas”, disse o governador, elogiando os prefeitos dessas cidades.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também elogiou a população que têm ficado em casa durante a quarentena. “A gente teria um número até dez vezes maior [de casos] se a gente não tivesse tido essas medidas de isolamento social na cidade e no estado de São Paulo", disse.

Ocupação de leitos

Segundo Bruno Covas, a capital paulista está com 56% dos seus leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) ocupados por causa do coronavírus. Ele também disse que, no caso das enfermarias - seja as de hospital municipal ou dos hospitais de campanha criados para tratar os casos de coronavírus - a ocupação de leitos já chega a 60%.

A cidade de São Paulo tem hoje 378 leitos de UTI, mas a intenção do prefeito é somar 933 até o final do mês. A cidade tem também 1.688 leitos de enfermaria, mas a prefeitura esperar criar mais 1.474 leitos.