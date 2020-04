Governo garante suporte remoto às prefeituras e ajuda a manter obras

A duplicação da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, e vários trechos em pavimentação em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, estão entre as obras que prosseguem em execução, mesmo com as dificuldades decorrentes da crise do coronavírus. O Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, mantém o suporte às prefeituras, ajudando a manter o ritmo das obras.

De acordo com o gerente do Escritório Regional de Curitiba, Luiz Antonio Xavier da Silveira, as atividades de apoio às prefeituras são feitas remotamente e sem prejuízo para o andamento dos processos. “As obras continuam. Na Avenida Rui Barbosa, a fase atual é a de implantação da drenagem e construção de galerias pluviais. Em Araucária, as pavimentações avançam dentro dos cronogramas”, assegura.

O ritmo das obras vem sendo mantido graças à realização de encontros digitais entre os técnicos do Paranacidade com os dos municípios. Com as atuais dificuldades de mobilidade, a opção foi pelo uso de aplicativos para reuniões à distância, para a troca de informações e o repasse de orientações.

Da mesma forma, as reuniões diárias do Escritório de Curitiba são realizadas via aplicativos ou pelo sistema criado pela Coordenação de Tecnologia da Informação.

“O isolamento social criou necessidades para o bom andamento dos trabalhos. Podemos afirmar que estamos em nossa plena capacidade de atendimento, graças à tecnologia preparada a partir do que a situação nos apresenta”, diz Xavier da Silveira.

“As análises de projetos, o atendimento às prefeituras, as medições e a programação dos pagamentos e, em consequência, as obras, estão garantidas. O atendimento continua igual para todas as prefeituras”, afirma.

Juntos, os projetos de duplicação da Avenida Rui Barbosa e as várias pavimentações em Araucária, somam investimentos que superam R$ 50 milhões.