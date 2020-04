Tecpar analisa qualidade de álcool para revendedores

Além de produzir álcool antisséptico para fornecer para o Governo do Estado, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) oferece análises de teor alcoólico para empresas que vendem álcool em gel ou líquido poderem confirmar se o produto tem o percentual de álcool recomendado para ser antisséptico, conforme determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O diretor-presidente Jorge Callado explica que o instituto está reforçando sua atuação em frentes de trabalho específicas, que se somam às iniciativas governamentais de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Além de produzir o álcool antisséptico para o Governo do Estado, o instituto mantém os seus laboratórios de ensaio em pleno funcionamento, colocando suas competências à disposição dos empresários que buscam a qualidade de seus produtos”, destaca Jorge Callado.

EFICÁCIA – A gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar, Daniele Adão, diz que desde o início da pandemia do coronavírus a demanda por este tipo de ensaio intensificou. Segundo ela, alguns clientes têm solicitado essa análise alegando desconfiar do odor forte do produto e, em outros casos, a desconfiança é baseada na baixa viscosidade.

“A reprovação do ensaio de teor de álcool pode indicar que o produto não é eficaz na eliminação de microrganismos, tal como na prevenção do coronavírus. A consequência é a pessoa imaginar que está protegida, e se contaminar ao tocar o próprio rosto, olhos e nariz com as mãos”, alerta Daniele.

ALERTA – Segundo a Anvisa, é preciso ficar atento na hora de comprar o álcool líquido ou em gel, e não adquirir produtos sem rótulo. A embalagem deve apresentar, de maneira legível, o nome do produto e do fabricante, incluindo responsável técnico, data de fabricação e de validade, composição, conteúdo, modo de uso, precauções, armazenamento e número da autorização de funcionamento (AFE). Também é possível entrar no site da Anvisa para verificar se aquela empresa é autorizada a funcionar e fabricar o item.

Para os comerciantes, uma dica para evitar transtornos é solicitar ao fornecedor o certificado de análise que garante o teor de álcool do produto. Em caso de dúvidas ou reprovação após análise técnica, o comprador pode informar aos canais de denúncia da Vigilância Sanitária do município ou ainda à Polícia Civil, pelo telefone (41) 3883-7100 ou pelo e-mail delcon@pc.pr.gov.br.

SERVIÇO – A determinação do teor de etanol em álcool em gel 70%, bem como as demais formulações de antisséptico autorizadas pela Anvisa, é realizada pelo Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente.

As empresas interessadas podem entrar em contato com o Tecpar pelo telefone 0800 6451 725 ou pelo email sac@tecpar.br. O tempo médio dos resultados é de até cinco dias úteis.

O Tecpar faz diversos tipos de ensaios que avaliam a conformidade de produtos e matérias-primas, atendendo empresas públicas e privadas. Os laboratórios têm reconhecimento de suas competências com ensaios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, registrados e credenciados no Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, habilitado na Anvisa.